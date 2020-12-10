شؤون فلسطينية

مختصون يطالبون بتمكين الشباب والنساء إقتصاديا من خلال إيجاد حلول وفرص عمل بظل (كورونا)

مختصون يطالبون بتمكين الشباب والنساء إقتصاديا من خلال إيجاد حلول وفرص عمل بظل (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
طالب ممثلو منظمات أهلية ومسؤولون وناشطون في منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة بتمكين الشباب والنساء إقتصاديا، من خلال إيجاد حلول وفرص عمل في ظل جائحة كورونا، التي أثرت سلباً على كل فئات المجتمع، بخاصة الفئات الهشة.

ودعوا إلى إشراك النساء والشباب وقطاعات المجتمع المدني في أطر صنع القرار على مختلف المستويات، بما فيها هيئات ولجان مواجهة الجائحة، وتحسين إمكانات وصول المواطنين، خاصة النساء إلى الخدمات المطلوبة.  وشددوا على أهمية إقرار تشريعات وقوانين جديدة، أهمها قانون حماية الأسرة من العنف.

ولليوم الثاني على التوالي، تواصلت أعمال المؤتمر السنوي “حالة المجتمع المدني الفلسطيني.. عام 2020 “، الذي تنظمه شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تحت عنوان “منظمات المجتمع المدني.. صمود وتحديات”، ضمن مشروع “تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية الفلسطينية”، بالشراكة مع المساعدات الشعبية الفلسطينية NPA.

 وافتتح الجلسة الثانية مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا، مشيراً إلى أهمية انعقاد المؤتمر في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني على كافة المستويات اقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا وارتفاع نسب البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي وضعف القدرة على الاستجابة للاحتياجات الأساسية المتزايدة في وقت يستمر الحصار والانقسام وارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا وتناقص التمويل الدولي.

وأدارت الجلسة مديرة مركز الديمقراطية وحقوق العاملين أ. منى رستم التي أكدت على دور المنظمات الأهلية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا في ظل العديد من التحديات كتراجع التمويل والاحتلال والحصار الإسرائيلي وصفقة القرن وغيرها.

وأشارت إلى أن تداعيات انتشار فيروس كورونا تجاوزت الوضع الصحي لتمس بمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والانسانية.

وقدم عمار القدرة من شبكة المنظمات الأهلية ورقة محسن أبو رمضان مدير مركز حيدر عبد الشافي للثقافة التنمية، الذي لم يتمكن من إلقاء ورقته والتي جاءت بعنوان “أثر جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة”، فيما قدمت نادية أبو نحلة مدير طاقم شؤون المرأة في قطاع غزة ورقة بعنوان “واقع المرأة في ظل الأزمات التي يمر بها قطاع غزة”.

وقال القدرة إن قطاع غزة يعيش ظروفاً اقتصادية واجتماعية صعبة تنعكس بصورة واضحة من خلال الارتفاع غير المسبوق لمعدلات الفقر والبطالة والأمن الغذائي، إذ تبلغ نسبة البطالة حوالي 54 في المئة من حجم القوى العاملة، والفقر العام حوالي 65 في المئة، والفقر الشديد 34 في المئة، وانعدام الأمن الغذائي بنسبة لا تقل عن 60 في المئة.

وأضاف أن هناك أربعة عوامل تلعب دوراً كبيراً في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة، أولها الاحتلال والحصار المفروض على قطاع غزة منذ 14 عاماً مصحوباً بثلاث عمليات عسكرية عدوانية واسعة تم من خلالها تدمير البنية التحتية والمرافق الإنتاجية إلى جانب القيود في حرية حركة البضائع والأفراد.

وأوضح أن العامل الثاني يتمثل في الانقسام وتداعياته على الحالة الاقتصادية، بخاصة على الموظفين العموميين الذين أصبحوا يحصلون على 50 أو 30 في المئة من قيمة الراتب.

وأشار إلى أن العامل الثالث يتمثل في نقص التمويل الدولي الذي يبرز بوضوح في العجز المالي التي تعيشه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، وتراجع العديد من المساعدات الدولية وشروط التمويل الجديدة والتركيز على برامج الإغاثة بدلاً من التنمية.

أخبار ذات صلة

&#34;الضمير&#34; ترسل مذكرة قانونية لرئيس الوزراء بشأن رواتب عدد من الأسرى المحررين بالقطاع

"الضمير" ترسل مذكرة قانونية لرئيس الوزراء بشأن رواتب عدد من الأسرى المحررين بالقطاع

حمدان: انتفاضة الحجارة أثبتت أن قوى الجبروت لا تصمد أمام التضحيات

حمدان: انتفاضة الحجارة أثبتت أن قوى الجبروت لا تصمد أمام التضحيات

&#34;الصحة&#34; بغزة: تسجيل 317 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالدورة الثانية ليوم الأربعاء

"الصحة" بغزة: تسجيل 317 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالدورة الثانية ليوم الأربعاء

اللجنة القطرية تورّد آلاف الطرود الغذائية والصحية للأسر المحجورة والمحتاجة بغزة

اللجنة القطرية تورّد آلاف الطرود الغذائية والصحية للأسر المحجورة والمحتاجة بغزة

روحي فتوح: العلاقات الفلسطينية المصرية متينة ومتميزة

روحي فتوح: العلاقات الفلسطينية المصرية متينة ومتميزة

شاهد: تجار الخليل يتظاهرون لليوم الثالث احتجاجاً عل قرار الإغلاق

شاهد: تجار الخليل يتظاهرون لليوم الثالث احتجاجاً عل قرار الإغلاق

شاهد: اندلاع حريق كبير بأحد المصانع في بلدة بيت أمر شمال الخليل

شاهد: اندلاع حريق كبير بأحد المصانع في بلدة بيت أمر شمال الخليل

يحمل رسالتين من الرئيس.. الرجوب يصل العراق في زيارة رسمية

يحمل رسالتين من الرئيس.. الرجوب يصل العراق في زيارة رسمية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

مختصون يطالبون بتمكين الشباب والنساء إقتصاديا من خلال إيجاد حلول وفرص عمل بظل (كورونا)

مختصون يطالبون بتمكين الشباب والنساء إقتصاديا من خلال إيجاد حلول وفرص عمل بظل (كورونا)

حمدان: انتفاضة الحجارة أثبتت أن قوى الجبروت لا تصمد أمام التضحيات

حمدان: انتفاضة الحجارة أثبتت أن قوى الجبروت لا تصمد أمام التضحيات

اللجنة القطرية تورّد آلاف الطرود الغذائية والصحية للأسر المحجورة والمحتاجة بغزة

اللجنة القطرية تورّد آلاف الطرود الغذائية والصحية للأسر المحجورة والمحتاجة بغزة

روحي فتوح: العلاقات الفلسطينية المصرية متينة ومتميزة

روحي فتوح: العلاقات الفلسطينية المصرية متينة ومتميزة

يحمل رسالتين من الرئيس.. الرجوب يصل العراق في زيارة رسمية

يحمل رسالتين من الرئيس.. الرجوب يصل العراق في زيارة رسمية

الخليل: لجان السلامة توجه تنبيها شديداً لثلاث منشآت غير ملتزمة

الخليل: لجان السلامة توجه تنبيها شديداً لثلاث منشآت غير ملتزمة

قلقيلية: قرارٌ بإغلاق إحدى المدارس بسبب فيروس (كورونا)

قلقيلية: قرارٌ بإغلاق إحدى المدارس بسبب فيروس (كورونا)

&#34;الخارجية&#34;: حالتا وفاة و35 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جاليتنا بالولايات المتحدة

"الخارجية": حالتا وفاة و35 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جاليتنا بالولايات المتحدة

منوعات

هيفاء وهبي ترفض لقاح (كورونا) بسبب &#34;الإيدز والسرطان&#34;

هيفاء وهبي ترفض لقاح (كورونا) بسبب "الإيدز والسرطان"

شاهد ماذا قالت زوجة أحمد الفيشاوي عن قبلاته في المهرجانات

شاهد ماذا قالت زوجة أحمد الفيشاوي عن قبلاته في المهرجانات

أبرز مصائب الفنانين أمس على السجادة الحمراء

أبرز مصائب الفنانين أمس على السجادة الحمراء

شاهد: إطلالة هيفاء وهبي الجريئة بجلسة تصوير

شاهد: إطلالة هيفاء وهبي الجريئة بجلسة تصوير

شاهد: كريم فهمي يحرج صحفي على السجادة الحمراء بسبب زوجته

شاهد: كريم فهمي يحرج صحفي على السجادة الحمراء بسبب زوجته

ياسمين صبري تصدم جمهورها بآخر ظهور لها

ياسمين صبري تصدم جمهورها بآخر ظهور لها

شبيهة نادين نجيم: &#34;توقعت كل شيء بـ 2020 إلا أني اتزوج وأنا نايمة&#34;

شبيهة نادين نجيم: "توقعت كل شيء بـ 2020 إلا أني اتزوج وأنا نايمة"

ريهام سعيد تعتذر وتطلب من جمهورها السماح

ريهام سعيد تعتذر وتطلب من جمهورها السماح

إليسا تغرد: &#34;قلبي محروق&#34;

إليسا تغرد: "قلبي محروق"

شاهد: فنان سعودي يحتضن خطيبته بشكل رومانسي

شاهد: فنان سعودي يحتضن خطيبته بشكل رومانسي

عربي

التلفزيون السعودي: اعتراض وتدمير زورقين مفخخين جنوب البحر الأحمر أطلقهما الحوثيون

التلفزيون السعودي: اعتراض وتدمير زورقين مفخخين جنوب البحر الأحمر أطلقهما الحوثيون

العراق: تعديل قانون يساوى بين الفلسطيني المقيم 10 سنوات والمواطن بالحقوق والواجبات

العراق: تعديل قانون يساوى بين الفلسطيني المقيم 10 سنوات والمواطن بالحقوق والواجبات

الأردن يسجل انخفاضاً لافتاً في عدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً لافتاً في عدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

عُمان: قرارٌ بإعفاء مواطني 103 دول من تأشيرة الدخول 10 أيام

عُمان: قرارٌ بإعفاء مواطني 103 دول من تأشيرة الدخول 10 أيام