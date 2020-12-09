دولي

"فايزر ـ بايونتك" تكشفان حقيقة اختراق نظامهما المشترك

"فايزر ـ بايونتك" تكشفان حقيقة اختراق نظامهما المشترك
رام الله - دنيا الوطن
قالت شركة "فايزر" الأمريكية وشريكتها الألمانية "بيونتيك" إن الوثائق المتعلقة بتطويرهما لقاح (كورونا)، تعرضت لاختراق إلكتروني، وذلك بعد اختراق وكالة الأدوية الأوروبية EMA.

وأكدت الشركتان أنه لم يتم اختراق أي بيانات شخصية للمشاركين في اختبار آثار اللقاح عليهم، وذكرتا أن وكالة الأدوية الأوروبية EMA أكدت أن الهجوم الالكتروني "لن يكون له أي تأثير على الجدول الزمني لمراجعتها للقاح".

ولم يتضح متى أو كيف وقع الهجوم أو من المسؤول أو ما هي المعلومات الأخرى التي ربما تم اختراقها، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وكانت الهيئة المنظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي أعلنت اليوم الأربعاء أنها وقعت ضحية هجوم إلكتروني قبل أسابيع على إعلانها الموافقة على لقاح (كورونا).

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