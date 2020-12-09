شؤون فلسطينية

"الضمير" ترسل مذكرة قانونية لرئيس الوزراء بشأن رواتب عدد من الأسرى المحررين بالقطاع

"الضمير" ترسل مذكرة قانونية لرئيس الوزراء بشأن رواتب عدد من الأسرى المحررين بالقطاع
أسرى محررين- أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
وجهت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان مذكرة قانونية، إلى د.محمد اشتيه، رئيس الوزراء، بشأن إعادة صرف الرواتب كاملة لكافة الأسرى المحررين في المحافظات الجنوبية، واتخاذ القرارات العادلة بما يضمن الإيعاز رسمياً لجهات الاختصاص بصرف رواتب الأسرى المحررين من قطاع غزة أسوة بموظفي الضفة الغربية وإعادة صرف رواتب كافة الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم.

في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، تؤكد أن عدداً من الأسرى المحررين من سكان قطاع غزة لم يتلقوا رواتبهم منذ شهر نيسان/أبريل عام 2017، وعدد أخر منهم يتلقى نصف راتب منذ الأزمة المالية التي عصفت بالسلطة "وقف المقاصة" والبعض من الأسرى المحررين يتلقى مخصصات أقل من الحد الأدنى -الذي أعلنته الحكومة- تصل إلى 750 شيكل، كما أن أوضاعهم الصحية تحتاج إلى الرعاية الدائمة ويحتاجون لتأمين متطلبات الحياة الكريمة، وان عدم تلقى الأسرى المحررين من سكان قطاع غزة رواتبهم ينطوي على مخالفات قانونية واضحة وصريحة للقانون الأساسي المعدل لعام 2005، وقانون الأسرى والمحررين رقم 19 لسنة 2004، كما ان عدم صرف الراتب أدى إلى تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

وقد أوصت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان الإيعاز إلى وزارة المالية بإعادة صرف رواتب كافة الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم، وذلك إعمالاً لمبدأ سيادة القانون وتحقيقاً للعدالة، وعدم زج ملف الأسرى والمعتقلين بالمناكفات السياسية.

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