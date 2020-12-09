عربي

التلفزيون السعودي: اعتراض وتدمير زورقين مفخخين جنوب البحر الأحمر أطلقهما الحوثيون

التلفزيون السعودي: اعتراض وتدمير زورقين مفخخين جنوب البحر الأحمر أطلقهما الحوثيون
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اعتراض وتدمير زورقين مفخخين مسيرين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" الحوثية من محافظة الحديدة.

وأشار بيان صدر عن التحالف، إلى أن "قوات التحالف العربي قامت باعتراض وتدمير زورقين مفخخين أطلقهما الحوثيون من مدينة الحديدة اليمنية باتجاه السواحل السعودية".

وأكدت، أن "القوات البحرية للتحالف دمرت الزورقين في عرض البحر الأحمر قبل وصولهما إلى الساحل"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأعلن التحالف، في نوفمبر الماضي، عن إزالة وتدمير 5 ألغام بحرية زرعتها جماعة "أنصار الله" الحوثية في منطقة جنوب البحر الأحمر.

ونوه، إلى أن الألغام البحرية التي تم تدميرها جنوب البحر الأحمر إيرانية الصنع من نوع "صدف"، مشيرا إلى أنه "أزال ودمر ما مجموعه 163 لغما بحريا نشرتها الجماعة عشوائيا".

أخبار ذات صلة

العراق: تعديل قانون يساوى بين الفلسطيني المقيم 10 سنوات والمواطن بالحقوق والواجبات

العراق: تعديل قانون يساوى بين الفلسطيني المقيم 10 سنوات والمواطن بالحقوق والواجبات

الأردن يسجل انخفاضاً لافتاً في عدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً لافتاً في عدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

عُمان: قرارٌ بإعفاء مواطني 103 دول من تأشيرة الدخول 10 أيام

عُمان: قرارٌ بإعفاء مواطني 103 دول من تأشيرة الدخول 10 أيام

لبنان: الحريري يقدم تشكيلة حكومته للرئيس ميشال عون

لبنان: الحريري يقدم تشكيلة حكومته للرئيس ميشال عون

الكويت تسمح لمقيمين وذويهم بدخول البلاد بشروط

الكويت تسمح لمقيمين وذويهم بدخول البلاد بشروط

الإمارات تكشف تفاصيل علاقتها مع إسرائيل وتتحدث عن مقاتلات (إف- 35)

الإمارات تكشف تفاصيل علاقتها مع إسرائيل وتتحدث عن مقاتلات (إف- 35)

رئيس مجلس السيادة السوداني: سنعمل على بناء جيش قومي

رئيس مجلس السيادة السوداني: سنعمل على بناء جيش قومي

وزير الخارجية المصري يُحدد مُتطلبات اتفاق المصالحة الخليجية

وزير الخارجية المصري يُحدد مُتطلبات اتفاق المصالحة الخليجية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

مختصون يطالبون بتمكين الشباب والنساء إقتصاديا من خلال إيجاد حلول وفرص عمل بظل (كورونا)

مختصون يطالبون بتمكين الشباب والنساء إقتصاديا من خلال إيجاد حلول وفرص عمل بظل (كورونا)

حمدان: انتفاضة الحجارة أثبتت أن قوى الجبروت لا تصمد أمام التضحيات

حمدان: انتفاضة الحجارة أثبتت أن قوى الجبروت لا تصمد أمام التضحيات

اللجنة القطرية تورّد آلاف الطرود الغذائية والصحية للأسر المحجورة والمحتاجة بغزة

اللجنة القطرية تورّد آلاف الطرود الغذائية والصحية للأسر المحجورة والمحتاجة بغزة

روحي فتوح: العلاقات الفلسطينية المصرية متينة ومتميزة

روحي فتوح: العلاقات الفلسطينية المصرية متينة ومتميزة

يحمل رسالتين من الرئيس.. الرجوب يصل العراق في زيارة رسمية

يحمل رسالتين من الرئيس.. الرجوب يصل العراق في زيارة رسمية

الخليل: لجان السلامة توجه تنبيها شديداً لثلاث منشآت غير ملتزمة

الخليل: لجان السلامة توجه تنبيها شديداً لثلاث منشآت غير ملتزمة

قلقيلية: قرارٌ بإغلاق إحدى المدارس بسبب فيروس (كورونا)

قلقيلية: قرارٌ بإغلاق إحدى المدارس بسبب فيروس (كورونا)

&#34;الخارجية&#34;: حالتا وفاة و35 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جاليتنا بالولايات المتحدة

"الخارجية": حالتا وفاة و35 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جاليتنا بالولايات المتحدة

منوعات

هيفاء وهبي ترفض لقاح (كورونا) بسبب &#34;الإيدز والسرطان&#34;

هيفاء وهبي ترفض لقاح (كورونا) بسبب "الإيدز والسرطان"

شاهد ماذا قالت زوجة أحمد الفيشاوي عن قبلاته في المهرجانات

شاهد ماذا قالت زوجة أحمد الفيشاوي عن قبلاته في المهرجانات

أبرز مصائب الفنانين أمس على السجادة الحمراء

أبرز مصائب الفنانين أمس على السجادة الحمراء

شاهد: إطلالة هيفاء وهبي الجريئة بجلسة تصوير

شاهد: إطلالة هيفاء وهبي الجريئة بجلسة تصوير

شاهد: كريم فهمي يحرج صحفي على السجادة الحمراء بسبب زوجته

شاهد: كريم فهمي يحرج صحفي على السجادة الحمراء بسبب زوجته

ياسمين صبري تصدم جمهورها بآخر ظهور لها

ياسمين صبري تصدم جمهورها بآخر ظهور لها

شبيهة نادين نجيم: &#34;توقعت كل شيء بـ 2020 إلا أني اتزوج وأنا نايمة&#34;

شبيهة نادين نجيم: "توقعت كل شيء بـ 2020 إلا أني اتزوج وأنا نايمة"

ريهام سعيد تعتذر وتطلب من جمهورها السماح

ريهام سعيد تعتذر وتطلب من جمهورها السماح

إليسا تغرد: &#34;قلبي محروق&#34;

إليسا تغرد: "قلبي محروق"

شاهد: فنان سعودي يحتضن خطيبته بشكل رومانسي

شاهد: فنان سعودي يحتضن خطيبته بشكل رومانسي

عربي

التلفزيون السعودي: اعتراض وتدمير زورقين مفخخين جنوب البحر الأحمر أطلقهما الحوثيون

التلفزيون السعودي: اعتراض وتدمير زورقين مفخخين جنوب البحر الأحمر أطلقهما الحوثيون

العراق: تعديل قانون يساوى بين الفلسطيني المقيم 10 سنوات والمواطن بالحقوق والواجبات

العراق: تعديل قانون يساوى بين الفلسطيني المقيم 10 سنوات والمواطن بالحقوق والواجبات

الأردن يسجل انخفاضاً لافتاً في عدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً لافتاً في عدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

عُمان: قرارٌ بإعفاء مواطني 103 دول من تأشيرة الدخول 10 أيام

عُمان: قرارٌ بإعفاء مواطني 103 دول من تأشيرة الدخول 10 أيام