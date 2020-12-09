طلبة فلسطينيون حاصلون على منحة الجزائر يوجهون مناشدة لسفارة دولة فلسطين





ووجه هؤلاء الطلبة هذه المناشدة، بعد تلقيهم خبراً مفاجئاً بخصوص إلغاء منحة الجزائر لهذا العام، وذالك بعد انتظار لفترة طويلة.





وقالوا في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: تفاجأنا اليوم بخبر الإلغاء، وإننا نتوجه للجميع وخاصة لسفارتنا الموقرة بالتواصل مع الجهات المعنية بالجزائر، بإيجاد حل آخر غير الإلغاء، حيث "أننا انتظرنا طويلاً وعلقنا أمالنا عليها ما منعنا من التسجيل في الجامعات الفلسطينية في الضفة وغزة حيث والكل يعلم بأنه التسجيلات في الجامعات الفلسطينية قد أنتهت وهذا يعرضنا على اضاعة العام بدون اي فائدة نناشد كافة الجهات المعنية بإيجاد حل فوري وعاجل لهذه المشكلة ،المشكلة كبيرة ولديكم الحل بأي طريقة كانت وأخيراً أملنا بكم كبير بإيجاد حل أخر غير الالغاء مستقبلنا جميعاً بين يديكم والحل بيدكم."









رام الله - دنيا الوطنوجه الطلبة الفلسطينيون الحاصلون على منحة الجزائر 2020/ 2021، مناشدة لوزارة التعليم العالي الجزائرية، والسفارة الفلسطينية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطينية.