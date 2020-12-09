"الصحة" بغزة: تسجيل 317 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالدورة الثانية ليوم الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، في وقت متأخر من مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 317 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، في الدورة الثانية ليوم الأربعاء.
أعلنت وزارة الصحة بغزة، في وقت متأخر من مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 317 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، في الدورة الثانية ليوم الأربعاء.
وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا الرقم يرفع عدد الاصابات الكلي، خلال اليوم، إلي 586 إصابة، وذلك بعد فحص 1650 عينة، بمعدل إصابة 35.5%.
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