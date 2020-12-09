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اللجنة القطرية تورّد آلاف الطرود الغذائية والصحية للأسر المحجورة والمحتاجة بغزة

اللجنة القطرية تورّد آلاف الطرود الغذائية والصحية للأسر المحجورة والمحتاجة بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة، وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، بدأت عملية توريد آلاف الطرود الغذائية والصحية للأسر المحجورة والمحتاجة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء.

وأوضح، أن اللجنة، ستستكمل خلال أيام، عملية توريد 3,000 طرد غذائي وصحي متكامل، لتتسلمها وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، قبل توزيعها على الأسر المحجورة والمحتاجة، ضمن تصنيفات الوزارة.

وأشار إلى أن هذه المساعدات، تأتي ضمن منحة دولة قطر، لمواجهة انتشار وتفشي فيروس (كورونا) في قطاع غزة، واستكمالاً لجهود دولة قطر في دعم الفئات المختلفة، بجميع محافظات قطاع غزة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.





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