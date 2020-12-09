روحي فتوح: العلاقات الفلسطينية المصرية متينة ومتميزة

روحي فتوح

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنةالمركزية لحركة (فتح) روحي فتوح، على متانة وقوة وتميز العلاقات الفلسطينية مع الشقيقة الكبرى مصر، والتي تربطهما علاقات استراتيجية بمختلف المجالات، وتاريخ طويل معاً.



وأضاف فتوح، خلال لقائه السفير المصري الجديد لدى دولة فلسطين، طارق طايل، اليوم الأربعاء في رام الله، أن العلاقات الفلسطينية المصرية، هي دائماً علاقات تاريخية قوية، ولم تشوبها أية شائبة منذ عقود، مشيداً بمواقف القيادة المصرية، والحكومة والشعب المصري الشقيق، في دعم ومساندة القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني، في حريته، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967



وأشار فتوح، أثناء اللقاء إلى المستجدات على الساحة الفلسطينية، منوهاً إلى اعتداءات الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، وإقامة المزيد من البؤر الاستيطانية على حساب ممتلكات الفلسطينيين، تنفيذاً لعملية الضم، وخصوصاً في منطقة الأغوار، والاعتداءات في القدس، وقتل الأبرياء والأطفال بدم بارد.



وتطرق فتوح إلى ملف المصالحة، مؤكداً أن حركة (فتح) متمسكة بإنهاء هذا الملف، وإنجاز وتحقيق الوحدة الوطنية، والعمل تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبالتالي الوقوف صفاً واحداً ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، مثمناً دور الرعاية المصرية بهذا الجانب، ودعمها في إنهاء ملف الانقسام.



وبدوره، أكد السفير طايل، على العلاقة الأخوية المصرية الفلسطينية، مشدداً على أن جمهورية مصر العربية، ستبقى على الدوام، داعمة ومساندة للقضية الفلسطينية، وتحقيق الحرية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، ودعم الجهود الفلسطينية، في إنهاء ملف الانقسام، وتعزيز الوحدة الفلسطينية.