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العراق: تعديل قانون يساوى بين الفلسطيني المقيم 10 سنوات والمواطن بالحقوق والواجبات

العراق: تعديل قانون يساوى بين الفلسطيني المقيم 10 سنوات والمواطن بالحقوق والواجبات
البرلمان العراقي
رام الله - دنيا الوطن
أقر مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، تعديلاً قانونياً على قانون الأجانب بالقراءة الأولى.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن التعديل، ساوى بموجبه بين الفلسطيني المقيم لمدة عشر سنوات في العراق وبين المواطن العراقي في الحقوق والواجبات، عدا الجنسية وحق الترشح والانتخاب.

يأتي ذلك حفاظاً على حق عودة الفلسطيني لبلاده.

ووصل، مساء اليوم الأربعاء، مبعوث الرئيس محمود عباس، أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، جبريل الرجوب، إلى دولة العراق، في زيارة رسمية، تستغرق يومين، بناء على دعوة من وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين.

ويحمل الرجوب، رسالتين من الرئيس محمود عباس، لرئيس جمهورية العراق، برهم صالح، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لتسليمهما الرسالتين خلال لقائهما غداً الخميس.

وسيجتمع اللواء الرجوب، غداً، مع رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، ووزير الخارجية، فؤاد حسين، ووزير الشباب والرياضة، الكابتن عدنان درجال.

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