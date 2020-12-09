شاهد: تجار الخليل يتظاهرون لليوم الثالث احتجاجاً عل قرار الإغلاق
رام الله - دنيا الوطن
واصل عدد كبير من التجار في محافظة الخليل، تظاهراتهم، لليوم الثالث على التوالي، احتجاجاً على قرارات الإغلاق، من قبل الحكومة الفلسطينية.
واصل عدد كبير من التجار في محافظة الخليل، تظاهراتهم، لليوم الثالث على التوالي، احتجاجاً على قرارات الإغلاق، من قبل الحكومة الفلسطينية.
وأعلن رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، السبت الماضي، عن جملة من القرارات الخاصة بالإجراءات الجديدة، المتعلقة بتطورات تفشي فيروس (كورونا) المستجد في محافظات الضفة الغربية.
وأكد اشتية، أنه تقرر إغلاق محافظات: نابلس والخليل وبيت لحم وطولكرم إغلاقاً تاماً، بدءاً من الساعة السابعة مساء الخميس المقبل، ولمدة سبعة أيام، وتغلق فيها كامل المحال التجارية والخدماتية، باستثناء الصيدليات والمخابز ومحلات السوبرماركت والبقالة.
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