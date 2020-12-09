شاهد: تجار الخليل يتظاهرون لليوم الثالث احتجاجاً عل قرار الإغلاق

وأعلن رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، السبت الماضي، عن جملة من القرارات الخاصة بالإجراءات الجديدة، المتعلقة بتطورات تفشي فيروس (كورونا) المستجد في محافظات الضفة الغربية.



