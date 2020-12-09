يحمل رسالتين من الرئيس.. الرجوب يصل إلى العراق في زيارة رسمية

أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب

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رام الله - دنيا الوطن

وصل، مساء اليوم الأربعاء، مبعوث الرئيس محمود عباس، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، إلى دولة العراق، في زيارة رسمية تستغرق يومين، بناء على دعوة من وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.



ويحمل الرجوب رسالتين من الرئيس محمود عباس، لرئيس جمهورية العراق، برهم صالح، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لتسليمهما الرسالتين خلال لقائهما غدا الخميس.



وسيجتمع اللواء الرجوب غداً مع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، ووزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأقر مجلس النواب العراقي تعديلا قانونيا على قانون الأجانب بالقراءة الأولى، ساوى بموجبه بين الفلسطيني المقيم لمدة عشر سنوات في العراق وبين المواطن العراقي في الحقوق والواجبات، عدا الجنسية وحق الترشح والانتخاب حفاظا على حق عودة الفلسطيني لبلاده.