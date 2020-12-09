الخليل: لجان السلامة توجه التنبيه الشديد لثلاث منشآت غير ملتزمة

أشار منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة د. سليمان جرادات إلى أن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة قامت بجولات ميدانية اليوم الأربعاء في مدينة الخليل، دورا، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية.





يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل اللواء جبرين البكري بخصوص الاجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين.



وتم زيارة ومتابعة 231 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 225 منها بشروط السلامة العامة.



وخالفت اللجان ثلاث منشآت غير ملتزمة باجراءات السلامة، فيما وجهت اللجان التنبيه الشديد لـ 3 منشآت غير ملتزمة.





رام الله - دنيا الوطن