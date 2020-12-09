قلقيلية: قرارٌ بإغلاق إحدى المدارس بسبب فيروس (كورونا)

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ قلقيلية رافع رواجبة، مساء اليوم الاربعاء، إغلاق مدرسة في بلدة جيوس شرق قلقيلية، بسبب اكتشاف إصابات بفيروس (كورونا).



وقال رواجبة في بيان له، إنه تقرر إغلاق مدرسة عبد الرحيم عمر في البلدة، لمدة 24 ساعة، نظراً للأعداد المتزايدة من الإصابات بالفيروس.