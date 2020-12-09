نتنياهو يُعلن موعد بدء تطعيم الإسرائيليين باللقاح المضاد لفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، موعد بدء تطعيم الإسرائيليين، باللقاح المضاد لفيروس (كورونا) المستجد.
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، موعد بدء تطعيم الإسرائيليين، باللقاح المضاد لفيروس (كورونا) المستجد.
ووصلت إلى إسرائيل، اليوم، الشحنة الأولى من جرعات اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) وعددها 2000 من إنتاج شركة (فايرز) الأمريكية.
وقال نتنياهو في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "سنبدأ تطعيم مواطني دولة إسرائيل باللقاح المضاد لفيروس (كورونا) يوم 27 كانون الأول/ ديسمبر".
وأضاف: "نحن مستعدون لتطعيم 60 ألف مواطن يومياً، نرى نهاية الجائحة، هذا إنجاز عظيم لدولة إسرائيل"، وفق تعبيره.
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