نتنياهو يُعلن موعد بدء تطعيم الإسرائيليين باللقاح المضاد لفيروس (كورونا)

ووصلت إلى إسرائيل، اليوم، الشحنة الأولى من جرعات اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) وعددها 2000 من إنتاج شركة (فايرز) الأمريكية.





وقال نتنياهو في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "سنبدأ تطعيم مواطني دولة إسرائيل باللقاح المضاد لفيروس (كورونا) يوم 27 كانون الأول/ ديسمبر".





وأضاف: "نحن مستعدون لتطعيم 60 ألف مواطن يومياً، نرى نهاية الجائحة، هذا إنجاز عظيم لدولة إسرائيل"، وفق تعبيره.