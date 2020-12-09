الرئيس عباس يقبل استقالة حنان عشراوي من اللجنة التنفيذية للمنظمة

اجتماع للجنة التنفيذية للمنظمة - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن الرئيس محمود عباس، قَبِل مساء اليوم الأربعاء، استقالة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، وذلك بناء على طلبها، حيث قدمت استقالتها المكتوبة قبل عدة أيام.



وأصدرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي، اليوم الأربعاء، بياناً، مرفقة مقطع فيديو، توضح فيه حيثيات تقديم استقالتها من منصبها، للرئيس محمود عباس.



وأكدت عشراوي في البيان، استقالتها من منصبها، مؤكدة أنه لقد آن الأوآن لإجراء الإصلاحات المطلوبة، وتفعيل منظمة التحرير، وإعادة الاعتبار لصلاحياتها ومهامها، واحترام تفويض اللجنة التنفيذية، التي تعاني من التهميش، وعدم المشاركة في صنع القرار.



وشددت على أنه "لا بد من تداول السلطة ديمقراطياً عن طريق الانتخابات، فالنظام السياسي الفلسطيني، بحاجة إلى تجديد مكوناته ومشاركة الشباب، نساءً ورجالاً، والكفاءات في مواقع صنع القرار".