شؤون فلسطينية

"الخارجية": حالتا وفاة و35 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جاليتنا بالولايات المتحدة

"الخارجية": حالتا وفاة و35 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جاليتنا بالولايات المتحدة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، بتسجيل حالتي وفاة و35 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جاليتنا في أميركا لهذا اليوم الأربعاء.

وبذلك يرتفع عدد الوفيات في صفوف جالياتنا حول العالم، جراء الفيروس، إلى 324، والإصابات إلى 8036 إصابة، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية في تقرير وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.

وحسب فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة الامريكية، وفق تقرير الخارجية، فإنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية للمواطن خالد عوات (22) عاما، والمواطن روكي عبد الغفور حسن، ليرتفع عدد حالات الوفاة في الولايات المتحدة الى 96 حالة.

 كما أشار الفريق إلى تسجيل 35 اصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية في كل من ميتشيغن، ونيوجيرسي وأوهايو، ليرتفع عدد الاصابات الى 5113 إصابة.

إلى ذلك أفاد الفريق المختص بمغادرة ثلاث دفعات جديدة، صباح اليوم الأربعاء، من المواطنين والطلبة ورجال الاعمال  الى كل من شيكاغو، واسطنبول ودبي، للالتحاق باسرهم ودراستهم واعمالهم، وكان السفير احمد الديك في وداعهم.

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