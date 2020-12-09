الأردن يسجل انخفاضاً لافتاً في عدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 44 حالة وفاة، و3088 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.



ووفق الإيجاز الصحفي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الأردنية فإن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 3206 حالات، بينما ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 250,219 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة 44.955 حالة.





رام الله - دنيا الوطنسجل الأردن اليوم الأربعاء، انخفاضاً في عدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).