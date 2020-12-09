الاحتلال يستبق تغييرات البيت الأبيض بإقرار آلاف الوحدات الاستيطانية





وكشفت وسائل إعلام عبرية عن عددٍ من مشاريع البنية التحتية لتسهيل مرور المستوطنين، وربط المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وتأتي هذه المشاريع تحضيرًا لإقرار آلاف الوحدات الاستيطانية، إذ تحاول سلطات الاحتلال الاستفادة من الأيام الأخيرة لترامب في البيت الأبيض.





وتورد القراءة لهذا الأسبوع تنظيم مقدسيين حملة لتنظيف مقبرتي اليوسفية وباب الرحمة وترميمهما.



رام الله - دنيا الوطنشهد أسبوع الرصد محاولة مستوطن متطرف إحراق إحدى كنائس القدس المحتلة، في سياق استهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المحتلة، وفي السياق ذاته تتابع أذرع الاحتلال اقتحاماتها للمسجد الأقصى بشكلٍ شبه يوميّ، وأطلقت "منظمات المعبد" حملة لرفع أعداد مقتحمي الأقصى بالتزامن مع عيد "الحانوكاه" اليهودي.