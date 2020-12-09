محافظة نابلس تصدر تقريرها الخاص بتحديث الحالة الصحية والإجراءات المتخذة

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت محافظة نابلس، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل حالتي وفاة، و261 إصابة، و335 حالة تعافٍ، خلال 24 ساعة الماضية.



وأشارت في تصريح عبر صفحتها على (فيسبوك): إلى أنه تم تسجيل 39 إصابة في صفوف الطلبة، والهيئات التدريسية في مدارس المحافظة، فيما تم إغلاق 42 صفاً وشعبةً في المدارس التي ظهرت فيها إصابات بفيروس (كورونا).



وقالت المحافظة، إن عدد المدارس المغلقة مؤقتاً، ثلاثة، والمغلقة بشكل كامل، أربعة، فيما هناك ثلاث إصابات في صفوف العاملين.



وتم تحرير 181 مخالفة بحق المركبات العمومية والخاصة المخالِفة لبروتوكولات الوقاية من فيروس (كورونا)، فيما تم تحرير 250 مخالفة بحق أشخاص مخالفين لعدم التزامهم بالبروتوكول الصحي.