قلقيلية: حالة وفاة و59 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت محافظة قلقيلية اليوم الأربعاء، وفاة مواطنة من بلدة عزون، متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا) في مشفى الشهيد عمر القاسم.



وبذلك يرتفع عدد الوفيات المتأثرة بفيروس (كورونا) في المحافظة، إلى 35 حالة وفاة.



في سياق متصل، بلغ عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم في المحافظة، 59 إصابة من المخالطين.