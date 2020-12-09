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دولي

البنتاغون: تطعيم أفراد المؤسسة العسكرية ضد (كورونا) بعد 24 ساعة من الموافقة على اللقاح

البنتاغون: تطعيم أفراد المؤسسة العسكرية ضد (كورونا) بعد 24 ساعة من الموافقة على اللقاح
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، اليوم الأربعاء، أن هناك خطة لتطعيم أفراد المؤسسة العسكرية ضد فيروس (كورونا)، وذلك بعد 24 ساعة من الموافقة على اللقاح.

وأضافت في تصريح نقلتها قناة (العربية): أن خطة التطعيم تشمل أفراد الجيش الأميركي في مختلف أنحاء العالم.

وأشارت الوزارة أن التطعيم لأفراد الجيش اختيارياً، وفي مرحلة لاحقة سيصبح إجبارياً.

يشار إلى أن السلطات في الولايات المتحدة، تنتظر موافقة من وزارة الصحة، لبدء استخدام اللقاح وتطعيم الأمريكيين.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى على العالم في عدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا).

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