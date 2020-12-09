سلطات الاحتلال تحول أسيراً مقدسياً للاعتقال الإداري بعد انتهاء محكوميته

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية اليوم الأربعاء، قراراً بالاعتقال الإداري بحق الأسير المقدسي رشيد الرشق "23 عاما" من البلدة القديمة في القدس، لمدة ستة أشهر.



وكان من المقرر الإفراج عن الأسير "الرشق" غداً الخميس، بعد قضاء مدة حكمه البالغة عشرة أشهر.



واعتقلت قوات الاحتلال الشاب الرشق بتاريخ 1/3/2020م بعد اقتحام منزله وتفتيشه في البلدة القديمة.



وسبق أن نقله الاحتلال من سجن ريمون إلى زنازين المسكوبية بعد خمسة أشهر من اعتقاله.