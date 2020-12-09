إيطاليا تسجل أدنى حصيلة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) منذ شهر





يأتي ذلك بعدما سجلت السلطات الصحية في البلاد، خلال آخر 24 ساعة، 499 وفاة و12756 إصابة مقابل 634 وفاة و14842 إصابة في اليوم السابق.



وتمثل هذه الأرقام أدنى حصيلة وفيات جراء الفيروس في البلاد منذ التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر عندما تم تسجيل 356 وفاة و10871 إصابة.



وأصبح إجمالي الإصابات في إيطاليا منذ بداية الجائحة ميلونا و770149 إصابة مؤكدة، منها 61739 حالة وفاة و710515 حالة نشطة و997895 حالة شفاء.





رام الله - دنيا الوطنسجلت إيطاليا اليوم الأربعاء، أدنى حصيلة، بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، من نحو شهر.