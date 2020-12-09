مفوض عام (أونروا) يطلع المالكي على مستجدات الأزمة المالية الكارثية التي تواجهها الوكالة





وحضر الاجتماع السفير عمار حجازي مساعد الوزير للعلاقات متعددة الأطراف، و السفير د. عمر عوض الله مدير إدارة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، ملحق دبلوماسي ياسمين خميس، ومساعدة المفوض العام نتاليا.



رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الخارجية والمغتربين، د. رياض المالكي، اليوم الأربعاء، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، السيد فيليب لازاريني، وذلك في مقر وزارة الخارجية والمغتربين في رام الله.وقد اطلع المفوض العام وزير الخارجية والمغتربين على مستجدات الأزمة المالية الكارثية التي تواجهها الوكالة، والسيناريوهات المحتملة في حال عدم تغطية العجز الحالي في موازنة الوكالة، والجهود التي يقومون بها لحشد الدعم المالي للموازنة للحيلولة دون انهيار الوكالة، أو إيقاف خدماتها من تعليم وصحة ومساعدات.وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية والمغتربين أهمية الحفاظ على منظمة (أونروا)، وواجبات المجتمع الدولي تجاه ذلك، كما شدد على مواصلة الجهود الدبلوماسية لدى الدول الصديقة والداعمة للوكالة لحثها على تأمين احتياجاتها، وتغطية العجز حتى نهاية العام الجاري، وتمكين الوكالة من الاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق عمليات الوكالة.