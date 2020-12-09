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شؤون فلسطينية

فصائل الائتلاف الوطني تدعو شعبنا للالتزام بالتعليمات من أجل الحفاظ على سلامتهم

رام الله - دنيا الوطن
عقدت فصائل الائتلاف الوطني الديمقراطي الفلسطيني (جبهة التحرير الفلسطينية وجبهة التحرير العربية والجبهة العربية الفلسطينية وجبهة النضال الشعبي) اجتماعا لها صباح اليوم بمقر التحرير الفلسطينية في مدينة غزة بحضور ممثلي الفصائل الأربعة.

وناقش الاجتماع تطورات الأوضاع السياسية على الصعيد الوطني في ظل الأحداث السياسية المتلاحقة  من قرارات التطبيع من قبل بعض الدول العربية والأثر السلبي على مجريات القضية الفلسطينية ومواصلة حكومة نتنياهو التنكر للحقوق الفلسطينية المشروعة مطالبة بضرورة رص الصفوف وتوحيد المواقف الفلسطينية و سرعة البدء بتنفيذ بنود المصالحة الفلسطينية ونبذ الفرقة والانقسام الذى أثر بالسلب على القضية الفلسطينية على الصعيدين الداخلي والخارجي .

كما طالب الاجتماع من جهات العلاقة بضرورة بذل أكبر جهد ممكن من أجل مواجهة أزمة (كورونا) والآثار السلبية التى أثرت على مناحي الحياة في الأراضي الفلسطينية وزادت من صعوبة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى يعاني منها الشعب الفلسطيني نتيجة سياسة الاحتلال العدوانية والحصار الجائر المفروض على أبناء شعبنا.

وأهاب الاجتماع بأبناء شعبنا الصامد بضرورة الانصات لما يصدرعن الجهات ذات الاختصاص بما يتعلق بجائحة كورونا والالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة والتقليل من الحركة والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والمكوث في البيت والالتزام بالحجر الصحي للمصابين والمخالطين والتقيد بقرار منع التجول والذى تم اتخاذه في محافظات الوطن من أجل تجاوز هذه المحنة بأقل الخسائر مع تمنيات الائتلاف بالسلامة لأبناء شعبنا.

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