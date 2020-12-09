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شؤون فلسطينية

برعاية وحضور اشتية.. توقيع اتفاقية دعم الخدمة المدنية الطوعية للشباب

برعاية وحضور اشتية.. توقيع اتفاقية دعم الخدمة المدنية الطوعية للشباب
رام الله - دنيا الوطن
برعاية وحضور رئيس الوزراء د. محمد اشتية، تم توقيع اتفاقية اليوم الأربعاء في مكتب رئيس الوزراء برام الله، للبدء بمبادرة الخدمة المدنية الطوعية للشباب، بدعم من منظمة الأمم المتحدة UN عبر مؤسساتها المتمثلة بصندوق الأمم المتحدة للسكان و(يونسيف) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتنفيذها من خلال المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وقال رئيس الوزراء: "هذه المبادرة مهمة لنا وتهدف الى تعزيز قيم وروح التطوع لدى الشباب الفلسطيني، وتعزيز الانتماء والمشاركة في الخدمة المدنية".

وأضاف اشتية: "نأمل ان تتسع نواة هذا المشروع لتشمل كافة الفئات العمرية للشباب، ولتشمل التطوع في الأرض والمصانع وكافة مجالات العمل، وديمومته على مدار السنوات القادمة".


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