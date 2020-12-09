برعاية وحضور اشتية.. توقيع اتفاقية دعم الخدمة المدنية الطوعية للشباب

وقال رئيس الوزراء: "هذه المبادرة مهمة لنا وتهدف الى تعزيز قيم وروح التطوع لدى الشباب الفلسطيني، وتعزيز الانتماء والمشاركة في الخدمة المدنية".



وأضاف اشتية: "نأمل ان تتسع نواة هذا المشروع لتشمل كافة الفئات العمرية للشباب، ولتشمل التطوع في الأرض والمصانع وكافة مجالات العمل، وديمومته على مدار السنوات القادمة".











رام الله - دنيا الوطنبرعاية وحضور رئيس الوزراء د. محمد اشتية، تم توقيع اتفاقية اليوم الأربعاء في مكتب رئيس الوزراء برام الله، للبدء بمبادرة الخدمة المدنية الطوعية للشباب، بدعم من منظمة الأمم المتحدة UN عبر مؤسساتها المتمثلة بصندوق الأمم المتحدة للسكان و(يونسيف) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتنفيذها من خلال المجلس الأعلى للشباب والرياضة.