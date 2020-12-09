جنين: الشرطة تقبض على 12 مطلوباً للعدالة وتضبط 11 مركبة غير قانونية



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر في أنحاء المحافظة قامت الشرطة بمساندة الأمن الوطني بضبط 10 مركبات ودراجة واحده غير قانونية وذلك في منطقة اختصاص مركز شرطة قباطية في شرطة المحافظة.



كما وتمكنت الشرطة من القبض على 12 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 38 مذكرة قضائية في محافظة جنين.



ودعت الشرطة المواطنين إلى ضرورة التخلي عن هذه المركبات وعدم التعامل بها لما فيها من مخاطر جسيمة على من يقودها وعلى عابري الطريق و المجتمع بشكل عام.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة اليوم على 12 مطلوباً للعدالة وضبطت 11 مركبة غير قانونية في جنين.