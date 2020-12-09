الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية في سلفيت



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وخلال النشاط الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة من قبل إدارات وأقسام ومراكز شرطة المحافظة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية والغير قانونية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين فقد قامت الشرطة بالقبض على أربعة مطلوبين للعدالة صادر بحقهم 40 مذكرة قضائية أحدهم مطلوب منذ ثلاث سنوات ويوجد بحقه 12 مذكرة قضائية بعدم دفع الدين بقيمة ربع مليون شيكل وضبطت 22 مركبة ودراجة غير قانونية أتلفت منها 20 مركبة ودراجة غير قانونية في إحدى قرى غرب محافظة سلفيت.



وأوضحت الشرطة بأنه تم التحفظ على المقبوض عليهم وإحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم، القبض على أربعة مطلوبين للعدالة صادر بحقهم 40 مذكرة قضائية، وضبطت 22 مركبة ودراجة غير قانونية في سلفيت.