جنين: الشرطة تغلق محالاً تجارية وتحرر مخالفات



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات الشرطة وبإسناد من الأمن الوطني وأثناء قيامها بعمل جولات مستمرة في المحافظة لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها تنفيذاً لتعليمات الحكومة بحالة الإغلاق، تم إغلاق 40 محلاً تجارياً وحررت 95 مخالفة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية في المحافظة.



من جهتها دعت الشرطة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والبروتوكول الصحي الصادر عن وزارة الصحة ومبادئ التباعد الإجتماعي للحفاظ على سلامتهم وتحقيق السلامة العامة.

رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة، 40 محلاً تجارياً وحررت 95 مخالفة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية في جنين.