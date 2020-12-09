حماس تكشف الملفات التي ستبحثها مع الوفد المصري الزائر لقطاع غزة



وتابع قاسم: "كما سنبحث مع الوفد المصري ملف رفع الحصار عن قطاع غزة، وتثبيت التفاهمات مع الاحتلال في ظل تنصله من تنفيذها، بالإضافة إلى بحث العلاقات الثنائية بين مصر وحماس".





ووصل الوفد الأمني المصري، مساء اليوم الأربعاء، إلى قطاع غزة، عبر (معبر بيت حانون/ إيرز) شمالي قطاع غزة.

زيارة الوفد الأمني المصري، إلى قطاع غزة، جاءت بعد يوم، من مغادرة رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي، الذين زاروا القطاع، للاطلاع على المشاريع، وإمكانية تمويلها.

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم، إن زيارة الوفد الأمني المصري لقطاع غزة، تأتي في سياق التواصل المستمر بين حماس والقاهرة لبحث العديد من الملفات.وأضاف في تصريحات لقناة (الغد): أن من أهم الملفات، ترتيب البيت الفلسطيني لإنجاز المصالحة مع حركة فتح، مشيراً إلى أننا "معنيون بإنجاز المصالحة، ونرحب بالجهد المصري في هذا الملف، ونعمل على إنجاحه".