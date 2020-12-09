لبنان: الحريري يقدم تشكيلة حكومته للرئيس ميشال عون

سعد الحريري

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري إنه قدم تشكيلة حكومته للرئيس ميشال عون مساء اليوم الأربعاء.



وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية: "قدمت تشكيلة حكومية للرئيس عون الذي وعد بدراستها والأجواء إيجابية".



وأضاف: أن التشكيلة الحكومية مكونة من 18 وزيرا من الاختصاصيين.



يتبع..