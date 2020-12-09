لبنان: الحريري يقدم تشكيلة حكومته للرئيس ميشال عون
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري إنه قدم تشكيلة حكومته للرئيس ميشال عون مساء اليوم الأربعاء.
وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية: "قدمت تشكيلة حكومية للرئيس عون الذي وعد بدراستها والأجواء إيجابية".
وأضاف: أن التشكيلة الحكومية مكونة من 18 وزيرا من الاختصاصيين.
يتبع..
أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري إنه قدم تشكيلة حكومته للرئيس ميشال عون مساء اليوم الأربعاء.
وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية: "قدمت تشكيلة حكومية للرئيس عون الذي وعد بدراستها والأجواء إيجابية".
وأضاف: أن التشكيلة الحكومية مكونة من 18 وزيرا من الاختصاصيين.
يتبع..
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