دولي

إسرائيل: تدشين مشروع "بريشيت 2" لإطلاق مركبة فضاء إلى القمر

إسرائيل: تدشين مشروع "بريشيت 2" لإطلاق مركبة فضاء إلى القمر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أنه تم اليوم الأربعاء، تدشين مشروع يحمل اسم "بريشيت 2"  لإطلاق مركبة فضاء غير مأهولة من صنع إسرائيلي، إلى الفضاء الخارجي في مهمة الهبوط على القمر.

وفي حفل أقيم في القدس المحتلةن أعلنت جمعية space.il "سبيس أي ايل"، انه سيتم بعد حوالي ثلاث سنوات إطلاق هذه المركبة الفضائية، هي عبارة عن واحدة رئيسية واخريين صغيرتين. 

وقالت: إنه بعد اقتراب المركبة الرئيسية إلى القمر سيتم إطلاق المركبتين الصغيرتين إلى الكوكب في مواقع مختلفة وفي أوقات مختلفة لتقوم كل منهما ببحوث علمية.

وأضافت "سبيس أي ايل" ان المركبة الفضائية الرئيسية ستبقى في الفضاء الخارجي وستقوم بدوران حول القمر لعدة سنوات وتستخدم لاجراء بحوث علمية.

وتشارك في هذا المشروع وزارة العلوم والتكنولوجيا ووكالة الفضاء الإسرائيلية. يذكر انه تم تدشين هذا المشروع بعد مرور حوالي عام ونصف عام على تحطم المركبة "بريشيت" واحد على القمر.

أخبار ذات صلة

موقع إسرائيلي: إيران ستهاجم أهداف إسرائيلية في جميع أنحاء العالم

موقع إسرائيلي: إيران ستهاجم أهداف إسرائيلية في جميع أنحاء العالم

بعد المطالبة بمحاكمته.. نيكولا ساركوزي يرد: لم أرتكب أي فعل فساد قط

بعد المطالبة بمحاكمته.. نيكولا ساركوزي يرد: لم أرتكب أي فعل فساد قط

مستشار بايدن للأمن القومي يكشف لماذا تعود واشنطن للاتفاق النووي مع إيران

مستشار بايدن للأمن القومي يكشف لماذا تعود واشنطن للاتفاق النووي مع إيران

ترامب: الإدارة الأمريكية المقبلة ستكون &#34;إدارة ترامب&#34;

ترامب: الإدارة الأمريكية المقبلة ستكون "إدارة ترامب"

فرنسا.. مقتل ستة أشخاص بتحطم طائرة مروحية

فرنسا.. مقتل ستة أشخاص بتحطم طائرة مروحية

روسيا تُقدم بيانات عن لقاحها الثاني ضد (كورونا) لمنظمة الصحة العالمية

روسيا تُقدم بيانات عن لقاحها الثاني ضد (كورونا) لمنظمة الصحة العالمية

المصادقة على حل (كنيست) بالقراءة الأولى والانتخابات في 16 مارس

المصادقة على حل (كنيست) بالقراءة الأولى والانتخابات في 16 مارس

ضربة جديدة لترامب.. المحكمة العليا ترفض استئناف بنسلفانيا

ضربة جديدة لترامب.. المحكمة العليا ترفض استئناف بنسلفانيا

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

جمعية رجال الأعمال تطالب الحكومة بإدراج غزة ضمن آلية دفع مستحقات القطاع الخاص

جمعية رجال الأعمال تطالب الحكومة بإدراج غزة ضمن آلية دفع مستحقات القطاع الخاص

برعاية وحضور اشتية.. توقيع اتفاقية دعم الخدمة المدنية الطوعية للشباب

برعاية وحضور اشتية.. توقيع اتفاقية دعم الخدمة المدنية الطوعية للشباب

الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية في سلفيت

الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية في سلفيت

جنين: الشرطة تغلق محالاً تجارية وتحرر مخالفات

جنين: الشرطة تغلق محالاً تجارية وتحرر مخالفات

فنلندا تقدم 2 مليون يورو دعماً إضافياً لـ (أونروا)

فنلندا تقدم 2 مليون يورو دعماً إضافياً لـ (أونروا)

بداية نابلس: السجن خمس سنوات وغرامة مالية لمدان بتهمة تداول منتجات مستوطنات

بداية نابلس: السجن خمس سنوات وغرامة مالية لمدان بتهمة تداول منتجات مستوطنات

اشتية: حريصون على تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة

اشتية: حريصون على تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة

الوفد الأمني المصري يصل قطاع غزة عبر (معبر بيت حانون/ إيرز)

الوفد الأمني المصري يصل قطاع غزة عبر (معبر بيت حانون/ إيرز)

منوعات

هيفاء وهبي ترفض لقاح (كورونا) بسبب &#34;الإيدز والسرطان&#34;

هيفاء وهبي ترفض لقاح (كورونا) بسبب "الإيدز والسرطان"

شاهد ماذا قالت زوجة أحمد الفيشاوي عن قبلاته في المهرجانات

شاهد ماذا قالت زوجة أحمد الفيشاوي عن قبلاته في المهرجانات

أبرز مصائب الفنانين أمس على السجادة الحمراء

أبرز مصائب الفنانين أمس على السجادة الحمراء

شاهد: إطلالة هيفاء وهبي الجريئة بجلسة تصوير

شاهد: إطلالة هيفاء وهبي الجريئة بجلسة تصوير

شاهد: كريم فهمي يحرج صحفي على السجادة الحمراء بسبب زوجته

شاهد: كريم فهمي يحرج صحفي على السجادة الحمراء بسبب زوجته

ياسمين صبري تصدم جمهورها بآخر ظهور لها

ياسمين صبري تصدم جمهورها بآخر ظهور لها

شبيهة نادين نجيم: &#34;توقعت كل شيء بـ 2020 إلا أني اتزوج وأنا نايمة&#34;

شبيهة نادين نجيم: "توقعت كل شيء بـ 2020 إلا أني اتزوج وأنا نايمة"

ريهام سعيد تعتذر وتطلب من جمهورها السماح

ريهام سعيد تعتذر وتطلب من جمهورها السماح

إليسا تغرد: &#34;قلبي محروق&#34;

إليسا تغرد: "قلبي محروق"

شاهد: فنان سعودي يحتضن خطيبته بشكل رومانسي

شاهد: فنان سعودي يحتضن خطيبته بشكل رومانسي

عربي

الكويت تسمح لمقيمين وذويهم بدخول البلاد بشروط

الكويت تسمح لمقيمين وذويهم بدخول البلاد بشروط

الإمارات تكشف تفاصيل علاقتها مع إسرائيل وتتحدث عن مقاتلات (إف- 35)

الإمارات تكشف تفاصيل علاقتها مع إسرائيل وتتحدث عن مقاتلات (إف- 35)

رئيس مجلس السيادة السوداني: سنعمل على بناء جيش قومي

رئيس مجلس السيادة السوداني: سنعمل على بناء جيش قومي

وزير الخارجية المصري يُحدد مُتطلبات اتفاق المصالحة الخليجية

وزير الخارجية المصري يُحدد مُتطلبات اتفاق المصالحة الخليجية