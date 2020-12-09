اتحاد موظفي (أونروا) يوضح بعض تفاصيل اجتماعه مع المفوض العام فيليب لازاريني





وأكد في منشور عبر صفحته على (فيسبوك) اليوم الأربعاء: أن لازارينى أكد خلال الاجتماع، أنه لن يتم المساس برواتب العاملين أو حقوقهم أو امتيازاتهم السابقة.





وأضاف المسحال: أنه لن يتم وضع أى موظف تحت إجازة إستثنائية قسرية، مشيراً إلى أن بياناً سيصدر خلال الساعات القادمة.





وكان المسحال، حذر أمس الثلاثاء، من إضراب شامل، يمكن أن يعم مؤسسات ومرافق وكالة (أونروا).

وقال في تصريحات لوكالة (شهاب) المحلية: إن إضراباً شاملاً، سيعم جميع مؤسسات ومرافق (أونروا)، يوم الثالث من كانون الثاني/ يناير، إذا وصلت المحادثات لطريق مسدود، فيما يتعلق بتجزئة رواتب الموظفين.

وكان المسحال، قال في تصريحات عبر حسابه على (فيسبوك): إنه "على مايبدو نحن ذاهبون إلى نزاع عمل، وتعليق كافة الخدمات بـ (أونروا) قريباً".

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أمير المسحال، تفاصيل اجتماع عقده مع المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني.