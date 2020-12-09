ملحم: المستحقات المتبقية للموظفين ستصرف قبل نهاية الشهر الحالي

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، اليوم الأربعاء: إن المستحقات المتبقية للموظفين، ستصرف قبل نهاية الشهر الحالي.



جاء تصريح ملحم خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزيرة الصحة، د.مي الكيلة، بشأن آخر التطورات على الساحة الفلسطيينة، خاصة موضوع الإغلاق وفيروس (كورونا).



وأضاف ملحم: أن الإغلاق قد يشمل محافظات لم يشملها القرار في حال كانت مؤشرات الإصابة فيها تستدعي ذلك، "وقد سجلنا قصة نجاح بالمرحلة الأولى من الوباء ولا نريد انتكاسة".



وتابع: "لأننا دولة فقيرة ولا نستطيع تحمل أي انتكاسة، فالحل الوحيد لدينا هو الوقاية، وخطط إنعاش الاقتصاد لمواجهة (كورونا) بالكاد تبقيه على قيد الحياة".



يتبع..