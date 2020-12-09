حكومة الاحتلال: البدء بإجراء فحوصات (كورونا) غداً عند معابر الضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن كميل أبو ركن، منسق انشطة حكومة الاحتلال الاسرائيلي في المناطق الفلسطينية، أنه سيتم البدء غداً الخميس، إجراء فحوصات (كورونا) عند معابر الضفة الغربية، نظراً لارتفاع أعداد الإصابات بالضفة، بحسب موقع (واللا) الإسرائيلي.



وقال أبو ركن: "لن يسمح لأي عامل يرفض إجراء الفحص بالدخول إلى المناطق الإسرائيلية".