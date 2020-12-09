الوفد الأمني المصري يصل قطاع غزة عبر (معبر بيت حانون/ إيرز)

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رام الله - دنيا الوطن

وصل الوفد الأمني المصري، مساء اليوم الأربعاء، إلى قطاع غزة، عبر (معبر بيت حانون/ إيرز) شمالي قطاع غزة.



زيارة الوفد الأمني المصري، إلى قطاع غزة، جاءت بعد يوم، من مغادرة رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي، الذين زاروا القطاع، للاطلاع على المشاريع، وإمكانية تمويلها.