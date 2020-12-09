الوفد الأمني المصري يصل قطاع غزة عبر (معبر بيت حانون/ إيرز)
رام الله - دنيا الوطن
وصل الوفد الأمني المصري، مساء اليوم الأربعاء، إلى قطاع غزة، عبر (معبر بيت حانون/ إيرز) شمالي قطاع غزة.
زيارة الوفد الأمني المصري، إلى قطاع غزة، جاءت بعد يوم، من مغادرة رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي، الذين زاروا القطاع، للاطلاع على المشاريع، وإمكانية تمويلها.
وصل الوفد الأمني المصري، مساء اليوم الأربعاء، إلى قطاع غزة، عبر (معبر بيت حانون/ إيرز) شمالي قطاع غزة.
زيارة الوفد الأمني المصري، إلى قطاع غزة، جاءت بعد يوم، من مغادرة رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي، الذين زاروا القطاع، للاطلاع على المشاريع، وإمكانية تمويلها.
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