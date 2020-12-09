مجدلاني: الطفل الفلسطيني من أولويات الحكومة











رام الله - دنيا الوطنبحث وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، مع المديرة الوطنة لمؤسسة (الرؤيا) العالمية في فلسطين، لورين تايلور، سبل تعزيز التعاون المشترك، فيما يخص قطاع الطفولة، وتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية للأسر الفقيرة والمهمشة، وتعزيز الصمود والمنعة للمواطنين.جاء ذلك، خلال استقباله تايلور وفريق من مؤسسة الرؤية العالمية، صباح اليوم، في مكتبه، بحضور مدير عام الأسرة والطفولة، عاصم خميس.ودعا وزير التنمية الاجتماعية، للمزيد من تظافر الجهود، وتعزيز الشراكة، خاصة في مجال رصد انتهاكات الاحتلال ضد الأطفال الفلسطينيين.وأضاف الوزير: أن الطفل الفلسطيني، هو من أولويات الحكومة، سواء على صعيد التمكين الاجتماعي، وتطوير منظومة حماية ورعاية الأطفال.بدورها، أكدت تايلور، حرص مؤسسة (الرؤيا) العالمية، على تنفيذ برامجها التنموية والتطويرية بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك وفقاً لرؤية شمولية للتنمية، تضمن الاستمرارية والتغيير الجذري نحو الاعتماد على الذات، مؤكدة على أن الشراكة مع الوزارة، طويلة الأمد وممتدة.وأوضحت تايلور، أن المؤسسة، تعمل بشكل مكثف؛ لتطوير نظام الإبلاغ والرصد للانتهاكات، التي يتعرض لها الأطفال.