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الكويت تسمح لمقيمين وذويهم بدخول البلاد بشروط

الكويت تسمح لمقيمين وذويهم بدخول البلاد بشروط
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الكويت، تعميماً تسمح بموجبه، بعودة مقيمين يعملون بوزارة الصحة وذويهم إلى البلاد من خلال الرحلات المباشرة أو الترانزيت، شريطة أن تكون لديهم إقامة سارية أو سمة دخول صالحة.

وأصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، تعميماً يسمح بعودة الأشخاص ممن لديهم صلة قرابة من الدرجة الأولى "زوج، زوجة، أبناء أو التحاق بعائل لأحد العاملين بوزارة الصحة الكويتية، للسفر إلى الكويت بالرحلات المباشرة أو الترانزيت، شريطة أن تكون لديه إقامة سارية أو سمة دخول صالحة".

وقالت صحيفة (القبس) الكويتية، حسب مصادر: إن "عودة أقارب العاملين في وزارة الصحة، تشمل الدول الـ 34 المحظورة من دخول الكويت بشكل مباشر، بحسب الاشتراطات الصحية".

وجاء في التعميم، الذي حصلت (القبس) على نسخه منه، والموجه إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي الالتزام بالتالي:

- السماح لجميع العاملين بوزارة الصحة الكويتية، ممن لديهم إقامة سارية أو حاملي سمات الدخول الصالحة، للسفر إلى الكويت بالرحلات المباشرة أو الترانزيت.

- السماح للركاب ممن لديهم صلة قرابة من الدرجة الأولى (زوج - زوجة - أبناء أو التحاق بعائل) لأحد العاملين بوزارة الصحة الكويتية، للسفر إلى دولة الكويت بالرحلات المباشرة أو الترانزيت، شريطة أن تكون لديه إقامة سارية أو سمة دخول صالحة.

- التأكيد على التعميم رقم ( 2020/97 ) الصادر بتاريخ 2020/9/17 والخاص باستخدام تطبيق "هويتي في المنافذ والمطارات".

- الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية المعمول بها في وزارة الصحة بهذا الخصوص لجميع الفئات المذكورة أعلاه.

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