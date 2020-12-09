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الإمارات تكشف تفاصيل علاقتها مع إسرئيل وتتحدث عن مقاتلات (إف- 35)

الإمارات تكشف تفاصيل علاقتها مع إسرئيل وتتحدث عن مقاتلات (إف- 35)
رام الله - دنيا الوطن
أكد سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، أن معاهدة السلام الموقعة بين الإمارات وإسرائيل تختلف عن الاتفاقيات السابقة بين الدولة العبرية ومصر والأردن لأن السياق التاريخي والسياسي والجغرافي مختلف تماما.

وقال العتيبة، في لقاء بتقنية الاتصال المرئي نظمه "معهد هودسون": "إن الإمارات ليست لها حدود مشتركة مع إسرائيل ولم يكن بينهما صراع سابق أو توتر، ولا يعتمد تحليلها للوضع فقط على قضية الأرض مثل مصر والأردن، وهما بالتالي لهما تعريفهما الخاص للعلاقة مع إسرائيل مختلف تماماً عن تعريفنا نحن لهذه العلاقة. وأعتقد أن ذلك هو الأمر الأول فيما يتعلق بالجغرافيا والسياسة والتاريخ في تحديد العلاقة بين هذه الدول الثلاث"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

وفي رده على سؤال حول ما تأمل الإمارات في رؤيته بين الفلسطينيين والإسرائيليين، قال العتيبة، إن "توقعاتنا ليست كبيرة نحن نتمنى أن نرى بداية المحادثات وأن يبدأ النقاش بين الطرفين، لا يمكن لنا أن نجعل ذلك يتحقق، على الجانبين أن يقررا أن ذلك مهم بالنسبة لهما".

وأضاف أن "اتفاقية السلام الجديدة لم تنقذ فقط حل الدولتين ولكنها وفرت أيضا أرضية ووقتا كافيا لتحقيق الرغبة في استئناف التفاوض إذا كانت الرغبة متوفرة، في النهاية الأمر متروك للجانبين للتوافق على تسوية وتقديم تنازلات.

وحول مبيعات طائرات (إف-35) إلى الإمارات، قال السفير الإماراتي لدى واشنطن، إن "قيادات وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" يؤيدون بيع الطائرات إلى الإمارات". 

وأضاف: "قادة البنتاغون اتخذوا قبل 20 عاما القرار الصحيح ببيع طائرات (إف-16) للإمارات، هم يريدون بعد 20 عاما أن يقولوا لقد كنا صائبين في بيع تلك الطائرات إلى أبوظبي".

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