شؤون فلسطينية

الصحة: تسجيل 23 حالة وفاة 1883 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالضفة والقطاع

الصحة: تسجيل 23 حالة وفاة 1883 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالضفة والقطاع
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 76.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.4%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة في الضفة الغربية " جنين (5)، نابلس (2)، طولكرم (3)، قلقيلية (1)، الخليل (1)، رام الله والبيرة (1)، بيت لحم (٢)، سلفيت (١)، قطاع غزة (7).

وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة بلغ 1883 إصابة، سجلت على النحو التالي: الخليل (215)، جنين (128)، نابلس (261)، طولكرم (108)، رام الله والبيرة (208)، سلفيت (40)، قلقيلية (61)، طوباس (31)، بيت لحم (131)، ضواحي القدس (54)، أريحا والأغوار (7)، غزة (639).

وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: الخليل (224)، نابلس (335) جنين (179)، طولكرم (88)، رام الله والبيرة (168)، سلفيت (17)، قلقيلية (60)، طوباس (48)، قطاع غزة (517).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 84 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 25 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

أخبار ذات صلة

الشرطة بغزة توقف 234 مخالفًا لإجراءات الوقاية وحظر التجول خلال 24 ساعة

الشرطة بغزة توقف 234 مخالفًا لإجراءات الوقاية وحظر التجول خلال 24 ساعة

أبو عمرو يُطالب الاتحاد الأوروبي بتقديم المزيد من الدعم لقطاع غزة

أبو عمرو يُطالب الاتحاد الأوروبي بتقديم المزيد من الدعم لقطاع غزة

شركة كهرباء غزة تُؤكد مضيها بتنفيذ خططها لتطوير منظومتها وتحسين خدماتها للمواطنين

شركة كهرباء غزة تُؤكد مضيها بتنفيذ خططها لتطوير منظومتها وتحسين خدماتها للمواطنين

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

أكثر من 100 مستوطن يقتحمون باحات الأقصى

أكثر من 100 مستوطن يقتحمون باحات الأقصى

حماس: أي محاولة من السلطة للعودة لمربع المفاوضات مع الاحتلال ستواجه بموقف وطني صلب

حماس: أي محاولة من السلطة للعودة لمربع المفاوضات مع الاحتلال ستواجه بموقف وطني صلب

الشخرة: الإغلاق يعتمد على المواطن ومدى التزامه بالإجراءات الوقائية

الشخرة: الإغلاق يعتمد على المواطن ومدى التزامه بالإجراءات الوقائية

الديمقراطية تدعو الجامعة العربية لتحديد موقفها من تجارة الإمارات مع المستوطنات الإسرائيلية

الديمقراطية تدعو الجامعة العربية لتحديد موقفها من تجارة الإمارات مع المستوطنات الإسرائيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الشرطة بغزة توقف 234 مخالفًا لإجراءات الوقاية وحظر التجول خلال 24 ساعة

الشرطة بغزة توقف 234 مخالفًا لإجراءات الوقاية وحظر التجول خلال 24 ساعة

أبو عمرو يُطالب الاتحاد الأوروبي بتقديم المزيد من الدعم لقطاع غزة

أبو عمرو يُطالب الاتحاد الأوروبي بتقديم المزيد من الدعم لقطاع غزة

شركة كهرباء غزة تُؤكد مضيها بتنفيذ خططها لتطوير منظومتها وتحسين خدماتها للمواطنين

شركة كهرباء غزة تُؤكد مضيها بتنفيذ خططها لتطوير منظومتها وتحسين خدماتها للمواطنين

الديمقراطية تدعو الجامعة العربية لتحديد موقفها من تجارة الإمارات مع المستوطنات الإسرائيلية

الديمقراطية تدعو الجامعة العربية لتحديد موقفها من تجارة الإمارات مع المستوطنات الإسرائيلية

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في سبسطية شمال نابلس

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في سبسطية شمال نابلس

الصحة بغزة: تسجيل 7 وفيات و639 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة بغزة: تسجيل 7 وفيات و639 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

بلدية رام الله تُطالب الجهات المسؤولة بزيادة أعداد أفراد الشرطة بالمحافظة

بلدية رام الله تُطالب الجهات المسؤولة بزيادة أعداد أفراد الشرطة بالمحافظة

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة

منوعات

هيفاء وهبي ترفض لقاح (كورونا) بسبب &#34;الإيدز والسرطان&#34;

هيفاء وهبي ترفض لقاح (كورونا) بسبب "الإيدز والسرطان"

شاهد ماذا قالت زوجة أحمد الفيشاوي عن قبلاته في المهرجانات

شاهد ماذا قالت زوجة أحمد الفيشاوي عن قبلاته في المهرجانات

أبرز مصائب الفنانين أمس على السجادة الحمراء

أبرز مصائب الفنانين أمس على السجادة الحمراء

شاهد: إطلالة هيفاء وهبي الجريئة بجلسة تصوير

شاهد: إطلالة هيفاء وهبي الجريئة بجلسة تصوير

شاهد: كريم فهمي يحرج صحفي على السجادة الحمراء بسبب زوجته

شاهد: كريم فهمي يحرج صحفي على السجادة الحمراء بسبب زوجته

ياسمين صبري تصدم جمهورها بآخر ظهور لها

ياسمين صبري تصدم جمهورها بآخر ظهور لها

شبيهة نادين نجيم: &#34;توقعت كل شيء بـ 2020 إلا أني اتزوج وأنا نايمة&#34;

شبيهة نادين نجيم: "توقعت كل شيء بـ 2020 إلا أني اتزوج وأنا نايمة"

ريهام سعيد تعتذر وتطلب من جمهورها السماح

ريهام سعيد تعتذر وتطلب من جمهورها السماح

إليسا تغرد: &#34;قلبي محروق&#34;

إليسا تغرد: "قلبي محروق"

شاهد: فنان سعودي يحتضن خطيبته بشكل رومانسي

شاهد: فنان سعودي يحتضن خطيبته بشكل رومانسي

عربي

رئيس مجلس السيادة السوداني: سنعمل على بناء جيش قومي

رئيس مجلس السيادة السوداني: سنعمل على بناء جيش قومي

أبوظبي تُعلن موعد استئناف كافة النشاطات في الإمارة

أبوظبي تُعلن موعد استئناف كافة النشاطات في الإمارة

بومبيو: واثق من تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية

بومبيو: واثق من تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية

إصابات في الجولان المحتل بعد قمع جيش الاحتلال للمزارعين الرافضين لقراراته

إصابات في الجولان المحتل بعد قمع جيش الاحتلال للمزارعين الرافضين لقراراته