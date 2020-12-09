ترامب: الإدارة الأمريكية المقبلة ستكون "إدارة ترامب"

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رام الله - دنيا الوطن

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الإدارة الأمريكية المقبلة، ستكون "إدارة ترامب"، وتحدث من جديد عن تزوير نتائج الانتخابات.



وقال ترامب في البيت الأبيض يوم الثلاثاء: "سنرى كيف ستكون الإدارة المقبلة، لأننا فزنا بالولايات الحاسمة، وحدثت هناك أمور رهيبة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضاف: "آمل بأن الإدارة المقبلة، ستكون إدارة ترامب، ولا يمكن سرقة الأصوات من خلال الاحتيال والخداع".



وكانت حملة ترامب ومشرعون جمهوريون ومحامون مقربون من الحزب، قد رفعوا دعاوى عديدة أمام المحاكم، احتجاجاً على نتائج الانتخابات، لكن معظم المحاكم، رفضت الدعاوى المقدمة.



وتحدث ترامب أكثر من مرة عن تزوير نتائج الانتخابات لصالح الديمقراطيين/ ومنافسه جو بايدن، ولكن لم يتم إثبات أي وقائع من هذا القبيل أمام القضاء بعد.



وتشير النتائج الأولية للانتخابات إلى فوز الديمقراطي جو بايدن، الذي قد بدأ بتشكيل فريقه الإداري، فيما تشير نتائج الانتخابات إلى حصول بايدن على 306 أصوات من المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتاً لترامب.