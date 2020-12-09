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وزير الخارجية المصري يُحدد مُتطلبات اتفاق المصالحة الخليجية

وزير الخارجية المصري يُحدد مُتطلبات اتفاق المصالحة الخليجية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، استعداد بلاده لدعم أي جهود، تهدف لتحقيق التضامن العربي، مشيراً إلى ضرورة أن تقوم المصالحة الخليجية على أساس مبادئ محددة.

وقال شكري في مقابلة، أجرتها معه قناة (TEN) المصرية أمس الثلاثاء: "هناك تطور حدث خلال الأيام الماضية، بوجود إطار للتفاهم لحل القضايا، التي أدت إلى هذا الوضع، ونحن دائماً على استعداد للتعامل بإيجابية في كل ما يحقق التضامن العربي، ويزيل أي قدر من التوتر".

وأضاف الوزير المصري: "نحن نثمن كثيراً الجهود المشكورة التي تبذلها دولة الكويت، وسمو أمير الكويت الحالي، والمغفور له سمو الأمير صباح في الماضي، هي كلها جهود تصب في إطار المصلحة العربية المشتركة ودائما كانت مصر متفاعلة بإيجابية معها".

وشدد شكري على ضرورة أن يكون اتفاق المصالحة المنشود شاملاً ويراعي كافة العوامل، التي أدت إلى هذه الأوضاع، وأن يضمن لمصر ودول الرباعية، أن يكون هناك تقدير لأهمية وتكريس المبادئ الخاصة بالعلاقات ما بين الإخوة.

وأشار في هذا الصدد إلى أهمية عدم التدخل في شؤون الداخلية، والعمل على مراعاة مصالح الشعوب، وعدم محاولة زعزعة استقرارها، و"أن يكون المبدأ مبدأ العلاقات الأخوية التي تربط بين الدول العربية من حيث الرعاية لمصالحها بشكل مشترك، وعدم المساس بمستقبل واستقرار الشعوب".

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