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أبوظبي تُعلن موعد استئناف كافة النشاطات في الإمارة

أبوظبي تُعلن موعد استئناف كافة النشاطات في الإمارة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، اليوم الأربعاء، استئناف كافة الأنشطة الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية في الإمارة، خلال أسبوعين.

وقال المكتب الإعلامي في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع (تويتر): "إن هذا القرار، يأتي بعد النجاحات المحققة من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، والمحافظة على تدني نسبة حالات الإصابة المؤكدة"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

ولفت إلى أن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة (كورونا) في إمارة أبوظبي، بدأت العمل مع الجهات المحلية؛ لاستئناف كافة الأنشطة خلال أسبوعين.

وشدد المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، على أن "استئناف النشاطات، سيترافق مع تعزيز الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس المسبب لمرض (كوفيد- 19)، وذلك للمحافظة على جميع المكتسبات الصحية المحققة".

وأكدت لجنة جائحة (كورونا) في الإمارة مواصلة الجهود المبذولة لاحتواء انتشار الفيروس، بما فيها برامج التقصي النشط وحملات الفحوص المختلفة، والجهود الإنسانية التي دعمت استقرار المجتمع بجميع فئاته.

ويأتي هذا التطور، بعيد إعلان وزارة الصحة في دولة الإمارات عن تسجيل لقاح للفيروس غير النشط ضد (كوفيد- 19)، بخطوة مهمة للتصدي لجائحة (كورونا).

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