أبو عمرو يُطالب الاتحاد الأوروبي بتقديم المزيد من الدعم لقطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أطلع رئيس دائرة العلاقات الدولية في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، سفين كون فون بورغسدورف والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، على آخر التطورات المتعلقة بالمصالحة الفلسطينية، والحراك السياسي الفلسطيني على الساحة الدولية.



واستمع أبو عمرو، خلال اللقاء، إلى تقرير مفصل من بورغسدورف، حول الزيارة التي قام بها عدد من ممثلي دول الاتحاد الأوروبي إلى قطاع غزة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وشكر المبعوث الأوروبي على ترتيب هذه الزيارة، والاهتمام الذي يوليه الاتحاد الأوروبي لدعم القطاع في ظروف الحصار وجائحة (كورونا).



وطالب أبو عمرو، ممثل الاتحاد الأوروبي، بتقديم المزيد من الدعم للقطاع في ظل هذه الظروف الصعبة، مؤكداً أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتقديم احتياجات شعبنا في القدس والضفة الغربية وغزة؛ لمواجهة جائحة (كورونا) التي تجتاح الأراضي الفلسطينية.



وبحث أبو عمرو مع المسؤول الأوروبي، سبل توفير المزيد من وسائل الوقاية من الفيروس، وكذلك توفير اللقاحات للفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، والتي بدأت بعض دول العالم باستخدامها.