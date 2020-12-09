المصادقة على حل (كنيست) بالقراءة الأولى والانتخابات في 16 مارس

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رام الله - دنيا الوطن

أكد موقع (i24 news) الإسرائيلي، أن لجنة (كنيست) صادقت اليوم الأربعاء، على إعداد مشروع حله، وطرحه للقراءة الأولى على الهيئة العامة في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست).



وقالت مصادر من داخل لجنة كنيست: "إن الموعد المقترح لإجراء انتخابات كنيست الجديدة، سيتم اختياره من بين أيام الفترة الواقعة بين 24-16 مارس/ آذار، وذلك خلافًا لموقف لجنة الانتخابات"، بحسب الموقع ذاته.



وقال رئيس لجنة الكنيست، النائب عن حزب (أزرق أبيض) إيتان غينزبرغ، خلال اجتماع اللجنة أمس: "يبدو أن القراءة الأولى للقانون في الهيئة العامة لكنيست ستكون يوم الأربعاء، أو على الأرجح يوم الاثنين القادم".



يذكر أن مشروع قانون حل كنيست، والتوجه لانتخابات جديدة، يتطلب حسب الدستور الإسرائيلي، أن يمر في ثلاث قراءات في الهية العامة للكنيست.



في القراءة الأولى التي تم إعدادها اليوم، يطرح مشروع القانون على أعضاء كنيست؛ ليصوتوا على ضرورته من ناحية مبدئية، ومن ثم يعود مشروع القانون مجددًا إلى اللجنة البرلمانية المختصة لتناقش تفاصيل وبنود مشروع القانون، وبعد التوافق عليها تعود اللجنة لطرحه للتصويت على الهيئة العامة للكنيست، وفي هذه المرحلة لا بد أن يطرح الأعضاء ملاحظاتهم لتعديل بعض بنود القانون المقترح، ويتم التصويت على كل اقتراح على انفراد.



وبعد ذلك، يعود مشروع القانون إلى اللجنة البرلمانية مجددًا لإعداده بالصيغة النهائية، وهي القراءة الثالثة، وطرحه من جديد مع كل التعديلات على الهيئة العامة للتصويت عليه، وفي حال حظي بأغلبية الأعضاء في الكنيست، يصبح قانونًا، يتم نشره في الجريدة الرسمية؛ ليكون نافذ المفعول.