شركة الكهرباء تُؤكد مضيها بتنفيذ خططها لتطوير منظومتها وتحسين خدماتها للمواطنين

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رام الله - دنيا الوطن

تلقت شركة توزيع الكهرباء، نتائج استطلاع الرأي الذي نفذه مركز الدراسات وقياس الرأي العام، بجامعة الأقصى، بارتياح واهتمام شديدين، حيث إن هذه النتائج، تؤكد بأن جهود الشركة خلال السنوات الماضية، والعمل الدؤوب لتحسين وتجويد خدماتها كان له مردود ايجابي، ويسير في اتجاهه الصحيح، وفق الخطة الاستراتيجية للشركة.



وقد جاء هذا الاستطلاع، كثمرة تعاون بين الشركة وجامعة الاقصى ونفذ بمهنية عالية، وكان الهدف منه هو مساعدة الشركة على اتخاد القرارات السليمة وفق نتائج علمية دقيقة، وكذلك لغاية الاستجابة لحاجات واتجاهات المشتركين حول جدول الكهرباء الحالي، ومدى رضاهم عنه وحاجاتهم الفعلية في إحداث تغيير وازاحه لساعات الوصل والفصل فيه لتحقيق مصالحهم.



وقد بلغ المجتمع الأصلي لعينة الاستطلاع (286137)، وتم اختيار عينة بلغ قوامها (1837) من جميع الطبقات، بمستوى ثقة 99%، ومستوى هامش الخطأ لا يتجاوز 3%، وتكون فريق البحث من (14) باحث، حيث تم إجراء الاستطلاع عبر الاتصال على عينة الاستطلاع.



أما عن نتائج الاستطلاع فقد بينت بأن نسبة 51.2% من أفراد العينة راضون عن خدمة تعامل موظفي شركة الكهرباء مع المشتركين، ونسبة 22.5% من العينة راضون إلى حد ما، في المقابل نسبة 26.3% من أفراد العينة غير راضون عن تعامل موظفي الشركة مع المشتركين والمواطنين.



كما توصل الاستطلاع إلى أن نسبة 75.3% من أفراد العينة أكدوا أنهم راضون على الجدول الحالي لساعات الوصل والفصل للتيار الكهربائي، في المقابل قد أفاد 24.7% من العينة انهم غير راضون على الجدول الحالي المعمول به من حيث ساعات الوصل والفصل للتيار الكهربائي.



بينما أفاد 14.2% أنهم يفضلون جدول لساعات الوصل من الساعة الخامسة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، والفصل من الساعة الواحدة ظهراً حتى التاسعة مساءً والعكس، وقد أفاد 10.5% من العينة أنهم يفضلون جدول الوصل من الساعة الرابعة صباحاً حتى الثانية عشر ظهراً، والفصل من الساعة الثانية عشر ظهراً حتى الثامنة مساءً.