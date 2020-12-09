حماس: أي محاولة من السلطة للعودة لمربع المفاوضات مع الاحتلال ستواجه بموقف وطني صلب
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم حركة (حماس) عبد اللطيف القانوع، اليوم الأربعاء: إن أي محاولة من السلطة الفلسطينية للعودة لمربع المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، ستواجه بموقف وطني صلب، ولن يُسمح بتمريرها.
وأوضح القانوع في تغريدةً له عبر حسابه بموقع (تويتر)، أنه لا تعويل على المفاوضات مع الاحتلال، ولا رهان على الإدارة الأمريكية، ومقاومتنا ووحدتنا، صمام الأمان لشعبنا حتى التحرير".
قال الناطق باسم حركة (حماس) عبد اللطيف القانوع، اليوم الأربعاء: إن أي محاولة من السلطة الفلسطينية للعودة لمربع المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، ستواجه بموقف وطني صلب، ولن يُسمح بتمريرها.
وأوضح القانوع في تغريدةً له عبر حسابه بموقع (تويتر)، أنه لا تعويل على المفاوضات مع الاحتلال، ولا رهان على الإدارة الأمريكية، ومقاومتنا ووحدتنا، صمام الأمان لشعبنا حتى التحرير".
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