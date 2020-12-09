الشخرة: الإغلاق يعتمد على المواطن ومدى التزامه بالإجراءات الوقائية

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رام الله - دنيا الوطن

أكّد المتحدث باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة، اليوم الأربعاء، على أنّ تمديد الإغلاق المفروض على بعض المناطق في الضفة الغربية، يعتمد على المواطن نفسه، ومدى التزامه بالإجراءات الوقائية من فيروس (كورونا).



وقال الشخرة لإذاعة (صوت فلسطين): "الوزارة غير معنية بالإغلاق الكامل، ولكن قرار وجود الإغلاق من عدمه يُحدده المواطن الفلسطيني، ومدى التزامه بالإجراءات الوقائية".



وأضاف: "نُريد أنّ تعود الحياة لطبيعتها، ويعتمد المواطنون على أمور السلامة العامة، ولكن لا يوجد أيّ انضباط"، مُستكملاً: "الإصابات والوفيات تتصاعد تدريجياً، وهذا ما حذرنا منه سابقاً".