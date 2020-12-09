تعليم غزة: سيتم زيادة عدد الحصص لطلبة الثانوية العامة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة التربية والتلعيم في قطاع غزة، اليوم الأربعاء: إنها ستقوم بزيادة عدد الحصص لطلبة الثانوية العامة؛ لتعويضهم عن دوام يوم السبت.



وقال نائب مدير عام الامتحانات والقياس والتقويم في وزارة التربية والتعليم، جمال يوسف لإذاعة (صوت القدس): "سيتم زيادة الحصص لطلبة الثانوية العامة إلى ست؛ لتعويض ما سيفوتهم عن دوام يوم السبت، جراء حظر التجول، من خلال توزيع الحصص على أيام الاسبوع".



وأضاف: "سيتم تداول عدد أيام الدوام بين المجموعتين الأولى ثلاثة أيام في الأسبوع الاول، والأسبوع الثاني يومين".



وتابع يوسف بقوله: "هذا القرار جاء للحفاظ على الخطة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم للطلبة؛ لتلقي أفضل تعليم".



وأوضح، أن "لجنة الامتحانات العامة، قررت تأجيل امتحان الثانوية العامة الدورة الثالثة إلى يوم الاثنين الموافق الواحد والعشرين من الشهر الجاري؛ بسبب تزايد المنحنى التصاعدي لفيرس كورونا الأمر الذي ترتب عليه اغلاق بعض المحافظات".