بومبيو: واثق من تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايكل بومبيو: إنه مقتنع بشدة بأن المملكة العربية السعودية، يمكن أن تتوصل في المستقبل إلى اتفاقات بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل.



ورد بومبيو على تساؤل لصحيفة (وول ستريت جورنال)، حول تطبيع البلدين، وقال: "إنني مقتنع تماماً بذلك"، مضيفًا: لديهم فهم مشترك، لما يعزز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وهذا ما دفع الإمارات والبحرين والسودان، إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل".



وأعرب بومبيو، عن اعتقاده بأن العديد من دول المنطقة، ستنضم في المستقبل إلى ما يسمى بالاتفاقيات الإبراهيمية، الخاصة بتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.



وختم وزير الخارجية الأمريكي، حديثه قائلًا: "ستكون هناك العديد من العقبات والعوائق، ومن الواضح، أنه من المستحيل التنبؤ بالضبط، متى سيحدث ذلك".